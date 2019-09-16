Бывший украинский чиновник рассказал, как спас полуостров в 2009 году "по понятиям"

Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что Россия якобы намеревалась решить вопрос принадлежности Крыма еще десять лет назад, а он смог предотвратить захват полуострова. С такими откровениями бывший государственный украинский деятель поделился в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, Москва готовилась войти в Крым в 2010 г., если бы теперь беглый президент страны Виктор Янукович тогда проиграл бы выборы. Ситуацию на тот момент в регионе Москаль знает хорошо, поскольку поскольку с мая 2006-го по январь 2007-го был представителем президента в Автономной Республике, а также работал начальником главного управления МВД в Крыму с 1997-го по 2000 год и в 2009-ом.

"В 2009 году меня позвали и сказали: срочно вводим должность заместителя министра, вперед в Крым, россияне готовятся к захвату Крыма. Это было известно в 2009 году… Сценарий был один, где сначала захватят парламент, Совет министров… Мы сделали все, чтобы этого не допустить. Моя совесть относительно Крыма чиста", – сказал Москаль.

При этом он не стал уточнять, откуда у него информация по "захвату" Россией полуострова. Зато сообщил, как смог не допустить такой сценарий.

"Я предупредил и главу Верховной рады (Владимира Литвина), и главу Совета министров (Виктора Плакиду) – не дай Бог… Я с вами долго разговаривать не буду. Я с вами наведу порядок по милицейский понятиям", – подчеркнул экс-чиновник.

Ранее сегодня нынешний глава Украины Владимир Зеленский назвал в качестве своих президентских приоритетов прекращение войны в Донбасе и "деоккупацию всех украинских территорий".

