Украинский лидер определился с основными своими задачами, одна из которых - территориальный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский намерен установить мир в Донбассе и вернуть под контроль Киева все украинские территории. Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку", – сказал Зеленский.

По его словам, она должна быть на дипломатическом уровне и в качестве санкционного давления, не уточнив, на кого именно.

"Это необходимо не только Украине, этого требует вся Европа", – отметил украинец.

Пан Зеленский подчеркнул, что ожидает от встречи "нормандской четверки" решений по обмену всех на всех, отводу вооруженных сил и выборам на неподконтрольной киевским властям части Донбасса.

Накануне смотрящий от США по Незалежной Курт Волкер рассказал в интервью украинскому телеканалу "1+1", что надеется на возвращение российского полуострова под патронаж Киева.

"Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Также мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией полуострова", – заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

По его мнению, в какой-то перспективе наступит тот день, когда регион вернется в состав Незалежной.

В начале сентября шестой украинский президент сообщил, что пришедшая к власти команда работает над новыми "форматами" возвращения Крыма, на что депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила пану Зеленскому "успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией", пишет РИА "Новости".

