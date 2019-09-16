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Зеленский гарантировал поставки газа в Европу

Зеленский гарантировал поставки газа в Европу
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Энергобезопасность ЕС оказалась под контролем Незалежной

Европейцы могут быть спокойны: Украина сделает все, чтобы обеспечить потребности ЕС в газе. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, на встрече с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

"Мы приложим все усилия для непрерывной поставки газа на европейский рынок", – цитирует РИА "Новости" Зеленского.

Он не стал говорить о том, что для выполнения этого обещания киевские власти должны, как минимум, заключить договор с российской стороной о транзите после 2019 года. Поскольку сомнения на этот счет грызли всех еще неделю назад, но сейчас – уже нет. По решению Суда ЕС с 14 сентября "Газпром" вынужден сократить подачу топлива в экспортный газопровод "Северный поток", так как у него отобрали возможность пользоваться дополнительными мощностями принимающей трубы Opal.

"Северный поток-2" к январю вряд ли будет запущен, да и с ним теперь не все понятно: эксперты допускают, что "Газпрому" не дадут заполнять трубу более чем на 50%. Получается, без украинской доброты - то есть использования ее ГТС – Россия не сможет выполнить свои обязательства перед европейскими покупателями.

Решиться все должно в ближайшее время. В четверг, 19 сентября, представители Москвы, Киева и Еврокомиссии соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить перспективы нового транзитного соглашения. ЕК официально заняла выжидательную позицию, но на самом деле не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы контракт был заключен, причем долгосрочный и на большой объем.

В Москве молчат, заявляя, что просчитывают варианты в свете новых обстоятельств. В Киеве же ликуют, рассказывая европейцам, какой Незалежная надежный партнер.

Николай ВИКТОРОВ
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