Новая власть со старой метлой боится публично озвучивать свои аргументы

В планах свежеизбранного руководства Незалежной добиться подписания с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, над чем в Киеве усердно работают. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

В рамках подготовки к трехсторонним переговорам по этой щепетильной проблеме между Незалежной, РФ и ЕС в Киеве сейчас кабмин готовит аргументы украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – подчеркнул Гончарук.

Напомним, действующий десятилетний контракт на перекачку нашего газа через территорию Украины, заключенный между Москвой и Киевом, заканчивается в конце 2019 года. В российском руководстве неоднократно заявляли, что готовы подписать новый договор, но на выгодных для корпорации условиях.

Некоторые пользователи, комментируя в Сети желания украинских властей, обнаруживают странный парадокс (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Слишком много "НАДО ": надо прекратить войну на Донбассе , надо вернуть Крым, надо заключить долгосрочный контракт. Надо было всего лишь не доводить страну до этой ситуации", "Какие то неправильные аХрессоры пошли, не хотят кормить "сильнейшую" армию рапсовой сверхдержавы,– ну ни как не хотят!)))", "РАНЬШЕ надо было "хорошо работать" и думать о "долгосрочных контрактах", а не вопить пять лет дурным голосом про "ахрессора" да "оккупацию". А теперь то, с "Северными" и "Турецким" то потоками, НА КОЙ она СДАЛАСЬ, ваша ржавая труба?", "ничего не понял, а как же дешевый польский газ? неее, ахрессор, так ахрессор, все контакты порвать, трубу завязать в узел...", "Добилку не сломайте".

