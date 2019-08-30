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Кремль пригласит Зеленского на юбилей Дня Победы в Москву

Кремль пригласит Зеленского на юбилей Дня Победы в Москву
Фото: www.globallookpress.com
В памятных мероприятиях уже согласились участвовать лидеры 17 государств

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2020 г. в Москве. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президенту Украины [приглашение] будет направляться", – цитирует его ТАСС в пятницу, 30 августа.

Также он рассказал, что главы 17 стран уже дали согласие на свое участие в торжественных мероприятиях в столице РФ. Среди них лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. По данным представителя президента России, в Москву приедут "многие [лидеры] из стран СНГ".

Таким образом, отметил Ушаков, "ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате".

Что касается реакции администрации президента США Дональда Трампа, которому было направлено приглашение на празднование юбилейного Дня Победы, ответа пока из Белого дома не пришло.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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