Кремль пригласит Зеленского на юбилей Дня Победы в Москву

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Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2020 г. в Москве. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Президенту Украины [приглашение] будет направляться", – цитирует его ТАСС в пятницу, 30 августа.
Также он рассказал, что главы 17 стран уже дали согласие на свое участие в торжественных мероприятиях в столице РФ. Среди них лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. По данным представителя президента России, в Москву приедут "многие [лидеры] из стран СНГ".
Таким образом, отметил Ушаков, "ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате".
Что касается реакции администрации президента США Дональда Трампа, которому было направлено приглашение на празднование юбилейного Дня Победы, ответа пока из Белого дома не пришло.
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