Аваков может стать главным заговорщиком против Зеленского

Сохранивший свой пост глава МВД вызывает опасения у экспертов

Переназначенный накануне Верховной радой министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может возглавить новый госпереворот в стране. К такому выводу пришел председатель экспертного совета фонда "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Выступая в эфире передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" он заметил (на видео примерно 40 мин.), что его не удивил тот факт, что Аваков сохранил свою должность, более того, это подтвердило аналитические прогнозы, "что Зеленский – второй Порошенко".

По его мнению, переназначение ставленника пятого главы государства говорит о том, что у новой украинской политической элиты совсем не так много реальных сил, как может показаться со стороны.

"Переназначили Авакова, якобы чтобы предотвратить захват власти со стороны Порошенко… Запомните мой прогноз: Аваков будет являться и уже является одним из главных заговорщиков против Зеленского. Тем более что Авакову подчиняются нацбатальоны. Именно Авакову. Поэтому его не смогли снести. Его назначили. Это та же самая схема, она в истории много раз прокручивалась", – подчеркнул Трофимчук.

Напомним, накануне из стана команды нынешнего президента страны Владимира Зеленского из партии "Слуга народа" распространилась информация, раскрывающая секрет сохранения за Аваковым кресла главы МВД. Якобы его оставили из-за того, что "шоколадный король" готовит новый госпереворот, а значит нельзя дать ему повод, смещая эту ключевую министерскую фигуру.

Сегодня свой комментарий журналистам по данной теме дал свеженазначенный премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

"Главный аргумент – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Принимали во внимание также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", – цитирует руководителя правительства УНИАН.

Ну что ж, осталось дождаться того момента, когда Рада лишит неприкосновенности депутатский корпус и на полную мощь заработают маховики следствия по всем делам Петра Алексеевича, перебравшегося в теплое парламентское кресло. Тогда мы увидим, сможет ли родиться в Киеве очередной майдан.

