Польша выдала план по поставкам газа Украине

Незалежная сможет получать 6 миллиардов кубов газа в год

Если Украина возведет интерконнектор, то Польша будет отправлять этой стране голубое топливо уже в 2021-м. Об этом заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"В 2021 году мы сможем поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год", - цитируют политика РИА Новости.

В Польше надеются, что Украина справится и в срок реализует проект строительства интерконнектора.

Ранее Варшава и Киев вместе с Вашингтоном подписали договор о поставках природного газа. Соглашение касается реформ газового рынка Незалежной, инфраструктуры импорта природного газа Польши, а также инфраструктуры по хранению и экспорту сжиженого газа США на территории Украины.

Польша договорилась поставлять Украине американское голубое топливо до конца 2019-го. Первая поставка состоится в ноябре.