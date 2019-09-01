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Зеленский раскрыл правду о переговорах с Путиным

Затыкали рот: Зеленский раскрыл неприятную правду о переговорах с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНеожиданно: Незалежная взбунтовалась против США
Разговор нового украинского лидера с российским коллегой пытались сорвать

Владимир Зеленский пустился в откровения о "наследстве" экс-президента Незалежной Петра Порошенко.

Политик заявил, что ему хотели помешать связаться с главой РФ Владимиром Путиным. Палки в колеса вставлял МИД, сформированный при Порошенко.

"Для них это вопрос политический, для меня – человеческий", - отметил Зеленский в эфире телеканала "1+1".

В министерстве не хотели возвращения задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков после переговоров с Путиным. Напомним, первый разговор Незалежная инициировала в июле. Тогда обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, встреча в нормандском формате и обмен заключенными. Вторая беседа лидеров двух стран состоялась в начале августа также по просьбе Киева.

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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