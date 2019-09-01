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В Киеве отказались просить деньги у США

Неожиданно: Незалежная взбунтовалась против США
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины не хочет подачек от американцев

Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет "стоять с протянутой рукой" и вымаливать у Вашингтона финансирование. Вместо этого американцам предложат инвестировать в страну, отметил украинский лидер в интервью интервью телеканалу "1+1".

Зеленский изъявил желание "посмотреть в глаза" главе США Дональду Трампу и обсудить взаимовыгодное сотрудничество.

"…мы скажем – что нам нужно от них. (…) мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешёвые деньги",

поделился бывший комик планами, добавив, что Штаты являются важнейшим стратегическим партнером Украины во многих сферах.

Ранее Зеленский раскрыл правду о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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