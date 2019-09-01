"Нужно быть в теплой ванне": Зеленский раскрыл интимные детали о жене

Президент Незалежной пустился в откровения

Политик выставил проблемы супруги Елены на всеобщее обозрение. В интервью каналу "1+1" он рассказал о предпочтениях первой леди Украины.

Владимир Зеленский признался, что его жена предпочитает оставаться в тени и не выносит пристального внимания, которое к ней проявляет публика.

"Она не любит, когда о ней говорят. Даже когда хорошо говорят о ней в соцсетях, она не любит столько внимания",

– отметил он.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что по важным вопросам всегда советуется с супругой, потому что она очень трезво мыслит и всегда говорит правду.

"Каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Нужно быть в теплой ванне, особенно, когда ты президент Украины, или любая другая ответственная должность, это очень важно", – подытожил глава государства.

Ранее Елену Зеленскую и жену премьера Израиля Сару Нетаньяху осмеяли в соцсетях за выход в

