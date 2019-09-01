Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нужно быть в теплой ванне": Зеленский раскрыл интимные детали о жене

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной пустился в откровения

Политик выставил проблемы супруги Елены на всеобщее обозрение. В интервью каналу "1+1" он рассказал о предпочтениях первой леди Украины.

Владимир Зеленский признался, что его жена предпочитает оставаться в тени и не выносит пристального внимания, которое к ней проявляет публика.

"Она не любит, когда о ней говорят. Даже когда хорошо говорят о ней в соцсетях, она не любит столько внимания",

– отметил он.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что по важным вопросам всегда советуется с супругой, потому что она очень трезво мыслит и всегда говорит правду.

"Каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Нужно быть в теплой ванне, особенно, когда ты президент Украины, или любая другая ответственная должность, это очень важно", – подытожил глава государства.

Ранее Елену Зеленскую и жену премьера Израиля Сару Нетаньяху осмеяли в соцсетях за выход в  

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Гиена Европы": продажные поляки вцепились в "Северный поток – 2" мертвой хваткой

Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна

В Британии обвинили Россию в исчезновении MH370

Эксперты выдвинули сразу ряд сомнительных теорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей