"Это было красиво": Зеленский выгнал Порошенко из Рады

Нибиру
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"Шоколадному королю" указали на дверь при всем честном народе.
Пользователей изрядно повеселил ролик, где глава Незалежной Владимир Зеленский сурово отчитывает своего предшественника за разговор по телефону во время заседания в Раде.
Сначала политик терпеливо ждет, пока Петр Порошенко пообщается с кем-то по-английски, а затем несколько раз громко требует от него выйти вон. Пан Петро с недоумение озирается, не понимая , кому адресованы слова. Тут терпение у Зеленского заканчивается и он восклицает: "Да иди ты уже!".
31 августа 2019 г.
Кадры опубликовал в своем Twitter журналист и блогер Анатолий Шарий. Правда, о том, что это всего лишь монтаж, зрители догадались не сразу. Некоторые пришли в недоумение, другие от души посмеялись, сожалея, что это случилось не взаправду.
"Вот это было красиво. Спасибо, посмеялась", "Не плохо скомпоновали. Было бы прикольно если бы это было в реальности", "Блин я сначала аж обрадовалась", "Тэкс, это просто скетч или что-то реальное?" – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна