"Это было красиво": Зеленский выгнал Порошенко из Рады

Конфуз бывшего президента Украины попал на видео

"Шоколадному королю" указали на дверь при всем честном народе.

Пользователей изрядно повеселил ролик, где глава Незалежной Владимир Зеленский сурово отчитывает своего предшественника за разговор по телефону во время заседания в Раде.

Сначала политик терпеливо ждет, пока Петр Порошенко пообщается с кем-то по-английски, а затем несколько раз громко требует от него выйти вон. Пан Петро с недоумение озирается, не понимая , кому адресованы слова. Тут терпение у Зеленского заканчивается и он восклицает: "Да иди ты уже!".

Кадры опубликовал в своем Twitter журналист и блогер Анатолий Шарий. Правда, о том, что это всего лишь монтаж, зрители догадались не сразу. Некоторые пришли в недоумение, другие от души посмеялись, сожалея, что это случилось не взаправду.

"Вот это было красиво. Спасибо, посмеялась", "Не плохо скомпоновали. Было бы прикольно если бы это было в реальности", "Блин я сначала аж обрадовалась", "Тэкс, это просто скетч или что-то реальное?" – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).



