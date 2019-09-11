В Москве отреагировали на заявление Берлина о газовом лимите для "Газпрома"

В Германии подтвердили сокращение поставок голубого топлива из России

"Газпрому" придется повиноваться судебному решению Евросоюза и сократить загруженность газопровода Opal. Энергетической компании запрещено использовать всю его транзитную мощность. Возможности газопровода по транспортировке голубого топлива для монополиса уменьшены вдвое, пояснили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Напомним, ранее суд ЕС отозвал разрешение на расширенное использование "Газпромом" газопровода Opal, который принимает сырье из "Северного потока", сославшись на принцип энергетической солидарности. Отменив решение 2016 года, согласно которому "Газпром" получил дополнительных 40% мощности пустовавшего газопровода, суд сохранил перспективы для украинского транзита.

По европейским нормам, один оператор может претендовать лишь на половину трубы – не больше. Однако 7 лет назад Еврокомиссия пошла на уступки России. Теперь же все возвращается на круги своя. РФ будет поставлять по Opal, который является сухопутной частью "Северного потока" по территории Германии до Чехии, 12,8 млрд куб. м газа в год.

Данное решение стало поводом для бурной дискуссии среди читателей РИА "Новости". Они призвали к кардинальным мерам.

"Сокращайте, пусть мерзнут!", "Ну значит русофобской Европе придется в два раза сократить потребление газа. А Украине в 20 раз", "Смешные. Можно подумать, что по этой трубе газ идет не в Евросоюз. Т.е. им не нужны эти мощности? ну и ладно. Пусть мерзнут зимой", – отреагировали комментаторы.