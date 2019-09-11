Решение по "Северному потоку" лишило смысла "Северный поток-2"

Негативный для "Газпрома" вердикт Суда ЕС объявлен за неделю до переговоров о транзите с Украиной

У Киева нашлась хорошая крыша в Европе. Иначе трудно объяснить неожиданное решение Суда ЕС отозвать у "Газпрома" разрешение на расширенное использование газопровода Opal. Проблема не только в том, что РФ теряет возможность поставки 13 млрд кубометров газа в год в Германию по первому "Северному потоку". Эта история негативно отразится на "Северном потоке-2".

Opal – это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии на юг – до Чехии. По правилам ЕС, один оператор может занимать не более половины трубы. Но Opal пустовал, и в 2016 г. Еврокомиссия допустила "Газпром" к аукциону, где он смог претендовать еще на 40% мощности.

Решение пыталась оспорить польская энергетическая компания PGNiG, настаивающая, что это дает привилегии немцам и ущемляет поляков, так как позволяет России сократить транзит по территории Польши. В 2018 г. Суд ЕС этот иск отверг. Тем неожиданнее стал нынешний положительный вердикт на аналогичный же иск Варшавы.

Понятно, что Еврокомиссия будет подавать апелляцию, которая, с большой долей вероятности, может быть удовлетворена, хоть эта тяжба и займет годы. Хуже другое: в формулировке решения Суда ЕС говорится, что выданное ЕК "Газпрому" разрешение на расширенный доступ к трубе "нарушает энергетическую солидарность ЕС". При такой позиции российской компании не удастся получить разрешение на расширенный режим использования строящегося "Северного потока-2", приводит "Коммерсант" мнение Марии Беловой из Vygon Consulting.

Внесенные в феврале 2019 г. поправки в Газовую директиву ЕС, во-первых, запрещают одной компании быть оператором трубопровода и поставщиком газа, во-вторых, ставят предел на уровне 50% за одним источником. Предполагалось, что "Газпром" с "Северным потоком-2" получит исключение из этого правила, принятого уже после начала строительства газопровода. Теперь одного протеста Польши будет достаточно, чтобы "зарубить" заявку РФ.

Таким образом Россию вынуждают продолжать пользоваться украинской ГТС для выполнения контрактов по поставке газа в Европу. Переговоры по транзиту назначены на 19 сентября. Киев выходит на них с требованиями, не устраивающими Москву. И данный вердикт Суда ЕС, обнародованный за неделю до переговоров, позволяет украинской стороне занять несгибаемую позицию. А Европе, по факту, нужен газ и не важен путь, по которому он придет.