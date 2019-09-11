Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Проблемы вокруг строящегося российского газопровода "Северный поток-2" можно решить радикально: забросить этот проект, а для снабжения европейцев топливом построить другой – через территорию Украины во Францию. С такой инициативой выступил бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан.

Он указывает, что поставки по трубе, проложенной по дну Балтийского моря от РФ до ФРГ невыгодны западным европейцам. Гораздо дешевле было бы проложить новый сухопутный трубопровод. Проект уже готов.

"Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у "Северного потока – 2", который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа", – цитирует Ле Флок-Прижана издание Еntreprendre.

При этом, по словам француза, все будут довольны: для Германии останется первый "Северный поток", Франция сэкономит миллиарды евро, Украина почувствует свое единение с Европой, Еврокомиссия станет гарантом бесперебойного энергоснабжения ЕС. А России придется подойти к вопросу прагматично и согласиться.

Ранее Суд ЕС принял решение, которое вынуждает "Газпром" сократить поставки газа через "Северный поток" и ставит под вопрос смысл существования "Северного потока-2".