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Хорватия оставит Европу без российского газа

Хорватия заменит Россию на газовом рынке Европы
Остров Крк Хорватия. Фото: www.globallookpress.com
У "Газпрома" появился новый конкурент

У берегов хорватского острова Крк завершается строительство терминала сжиженного природного газа для того, чтобы сделать Европу независимой от российских газовых поставок. 

Строительство идет уже 10 лет, напоминает Bloomberg . Агентство отмечает, что проект был пролоббирован Соединенными Штатами, вместимость терминала будет равна 2,6 млрд кубометров газа, что равняется годовому объему потребления газа Хорватией. По оценкам экспертов, на то, чтобы ввести объект в строй, уйдет больше года.

Власти Хорватии рассчитывают, что к 2040 г. природный газ станет самым популярным видом топлива в мире, причем транспортироваться он будет в основном в жидком виде. Таким образом, страна расширяет источники дохода – ведь пока основные деньги в страну приносит туризм. 

Тем временем Польша запретила через суд "Газпрому" возможность использовать европейский газопровод OPAL, поэтому поставки газа по "Северному потоку" придется сократить. 

Валентина МАЙОРОВА
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