Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Занимаемся абсурдом: на Украине оценили план покупки газа в Польше

Занимаемся абсурдом: на Украине оценили план покупки газа в Польше
Фото: www.globallookpress.com
Киев ведет страну к блэкауту

Украина не обеспечена газом на ближайшую зиму. Об этом заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

План Киева перекупать у Варшавы американский СПГ хорош только в виде диверсификации части поставок. Но грядущий газовый дефицит он не закроет, а власти, рекламируя свои шаги, создают "ложную иллюзию", что поставки по морю из США заменят российский трубопроводный газ, пояснил эксперт в интервью "Фактам".

Альтернативные поставки в ближайшее время также нереальны. Для топлива из Катара нет терминала для приемки СПГ в Одессе. С полноценным участием в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP Украина опоздала и теперь может рассчитывать на небольшие объемы поставок.

Фото: www.globallookpress.com

Единственная реальная возможность не замерзнуть зимой - договориться с Москвой. Если не о закупках, то хотя бы о транзите, чтобы продолжать так называемый "реверс" из Европы. Но и тут сроки поджимают.

"Пока мы занимаемся абсурдом – реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Хотя на самом деле никакого реэкспорта по большому счету нет. Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", - предупредил Кущ.

Киев отказался от прямых закупок газа в РФ в 2015 году. Контракт на транспортировку топлива из РФ в ЕС через территорию Незалежной истекает в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей