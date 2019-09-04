Занимаемся абсурдом: на Украине оценили план покупки газа в Польше

Киев ведет страну к блэкауту

Украина не обеспечена газом на ближайшую зиму. Об этом заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

План Киева перекупать у Варшавы американский СПГ хорош только в виде диверсификации части поставок. Но грядущий газовый дефицит он не закроет, а власти, рекламируя свои шаги, создают "ложную иллюзию", что поставки по морю из США заменят российский трубопроводный газ, пояснил эксперт в интервью "Фактам".

Альтернативные поставки в ближайшее время также нереальны. Для топлива из Катара нет терминала для приемки СПГ в Одессе. С полноценным участием в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP Украина опоздала и теперь может рассчитывать на небольшие объемы поставок.

Единственная реальная возможность не замерзнуть зимой - договориться с Москвой. Если не о закупках, то хотя бы о транзите, чтобы продолжать так называемый "реверс" из Европы. Но и тут сроки поджимают.

"Пока мы занимаемся абсурдом – реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Хотя на самом деле никакого реэкспорта по большому счету нет. Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", - предупредил Кущ.

Киев отказался от прямых закупок газа в РФ в 2015 году. Контракт на транспортировку топлива из РФ в ЕС через территорию Незалежной истекает в конце 2019 года.