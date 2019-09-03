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Американцы заинтересовались российским газом

Американцы положили глаз на газ России
Фото: www.globallookpress.com
США привлекает бизнес на Ямале и Сахалине

Американские компании хотят рассмотреть возможности по совместным проектам в России, касающиеся добычи газа в нашей стране. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм", – подчеркнул Антонов интервью газете "Известия".

Он добавил, что в посольстве следят за желанием американцев развивать бизнес на Дальнем Востоке. При этом Антонов отметил, что США распространяют свою бизнес-деятельность и на Западную, и на Центральную Россию.

Посол также рассказал, что товарооборот за последние полгода между двумя странами составил 13,8 млрд долларов, несмотря на санкции.  

Полина ИВАНОВА
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