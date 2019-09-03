Американцы заинтересовались российским газом

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Американские компании хотят рассмотреть возможности по совместным проектам в России, касающиеся добычи газа в нашей стране. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм", – подчеркнул Антонов интервью газете "Известия".
Он добавил, что в посольстве следят за желанием американцев развивать бизнес на Дальнем Востоке. При этом Антонов отметил, что США распространяют свою бизнес-деятельность и на Западную, и на Центральную Россию.
Посол также рассказал, что товарооборот за последние полгода между двумя странами составил 13,8 млрд долларов, несмотря на санкции.
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