Польша добилась статуса значимой фигуры на энергетическом рынке Европы

Польша, США и Украина договорились о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) Незалежной. Трехстороннее соглашение планируется подписать в Варшаве 31 августа. Об этом сообщил представитель польского правительства, курирующий вопросы стратегической энергетической инфраструктуры, Петр Наимский.

"Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк", – передает ТАСС.

В Польше уточнили, что соглашение затрагивает не только поставки СПГ США на европейский континент, но и помощь Киеву в модернизации инфраструктуры хранения и подачи топлива, а также "газовых соединений в регионе", пишет RT.

Накануне стало известно, что Польша продаст Украине регазифицированный СПГ, который поступит из США в ноябре 2019 года. Было заявлено, что стоимость этого топлива гораздо меньше, чем трубопроводного газа из России. Но тут явное лукавство, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Цена на топливо из Штатов была заявлена на треть ниже, чем стоит российский трубопроводный газ в ЕС. Но с оговоркой – это стоимость на заводе при погрузке в танкер. Она не учитывает транспортировку, стоимость регазификации, налоги и прочие "мелочи", – пояснил он ФБА "Экономика сегодня".

По словам эксперта, Польша договорилась о закупке СПГ с двумя заводами в США, рассчитывая перепродавать его европейским странам под лозунгом "снижения зависимости от России".

"Но переплачивать за эту сомнительную опцию в ЕС дураков не нашлось. Украина же живет в навязанной ей парадигме борьбы с РФ, и ей, видимо, пришлось идти на эту экономически сомнительную сделку", – отметил Фролов.

И если поляков можно поздравить с тем, что ей удалось найти кого-то, кто готов платить за антироссийские лозунги, то украинцам можно лишь посочувствовать. Зимой все эти политические игры отразятся на их кошельках.