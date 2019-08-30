Встреча Зеленского с Трампом сорвалась

Мероприятие в Варшаве становится все менее представительное

Президент США Дональд Трамп не приедет в Польшу на памятную акцию, посвященную 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Официальная причина отмены визита – ураган Дориан, который в ближайшие выходные может обрушиться на американский штат Флорида.

"Чтобы гарантировать, что все возможности федерального правительства сосредоточены на приближающемся шторме, я решил направить вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", – заявил Трамп.

О своем решении Трамп сообщил президенту Польши Анджею Дуде по телефону, передает "МИР 24". Другим же участникам мероприятия, рассчитывавшим заодно обсудить с американским лидером двусторонние вопросы, остается только смириться с ситуацией. И если главы европейских стран, входящих в G7, вряд ли сильно расстроились – они ведь совсем недавно виделись с Трампом на саммите во Франции, то для главы Незалежной Владимира Зеленского сорвавшаяся встреча в Польше означает потерю больших надежд. С лидером Белого дома украинский президент лично еще ни разу не виделся, а контакты устанавливать нужно – в Вашингтоне уже заговорили о сокращении военной помощи Киеву.

Памятные мероприятия в Польше запланированы на 31 августа - 2 сентября. Однако представительность их с каждым днем снижается. Ранее от поездки отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Варшаве этот демарш восприняли как солидарность с лидером РФ Владимиром Путиным, которого не позвали на торжества, отмечает "Пятый канал". Канцлера ФРГ Ангелы Меркель на мероприятиях в Польше также не будет.