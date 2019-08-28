Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Памятные мероприятия пройдут без лидеров стран, больше всех пострадавших от гитлеровской Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По мнению автора статьи, данное обстоятельство связано напрямую с тем фактом, что польский лидер Анджей Дуда не отправил приглашение главе России Владимиру Путину. Поэтому Минск принял решение не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга, считает издание.

Отмечается, что если бы Лукашенко принял приглашение, то это был бы "второй официальный визит правящего уже более четверти века белорусского лидера в Польшу".



МИД Белоруссии пока не комментирует данную информацию.

Сообщается, что Минск во время мероприятий 1 сентября будет представлять лишь посол Белоруссии в Варшаве.

Польская сторона ранее объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению их властей, нарушил международное право в 1939 году. Однако Варшава почему-то не отказала в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

В комментариях под этой новостью на сайте РИА "Новости" пользователи поддержали решительный шаг Александра Григорьевича (далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Респект, батька. Воевали вместе против всяких нелюдей, почему же сейчас должны поодиночке перед ними пресмыкаться?", "Уважуха батьке !!!", "Батьке зачет. Пусть европеяне устыдятся.", "Вот из за таких решений и становится понятно кого Русские могут называть Братьями а кого нет", "Вот это по-братски.Молодец", "Правильно, Лукашенко эту польскую ловушку просчитал и не влез в неё. Он то догадался, в отличии от некоторых неотёсанных, что за этим стоит очернение России в его присутствии. И цену такого предательства России просчитать ему было несложно".

