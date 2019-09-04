Между Белоруссией и Украиной разгорается скандал

Громкое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о пограничном скандале с Украиной – неправда, заверил спикер Государственной приграничной службы Незалежной Андрей Демченко. По его словам, в работу пунктов пропуска не вносилось никаких изменений, она идет своим чередом в штатном режиме.

Минск, если верить представителю Киева, не направлял никаких бумажек, которые бы подтверждали усиление на рубеже государств. Во всяком случае, если сообщения и были, то Демченко о них ничего не знает.

"Возможно, они проводят усиленные меры пограничной безопасности, однако заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не отвечают действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались перевозить оружие", – пояснил он в эфире "ObozTV".

Напомним, накануне Батька перекрыл границу с Украиной, чтобы прекратить оттуда поток оружия. Так, в прошлом году белорусские пограничники насчитали более 800 задержанных боеприпасов и 76 единиц оружия из Незалежной.

Однако Демченко утверждает, что представленное количество существенно преувеличено. Правда, он привел данные за этот год. Согласно им, на границе обнаружено всего 38 единиц оружия, то есть на 40% меньше, чем в 2018 г.

"Из 38 единиц 20 пытались ввезти в Украину, 18 единиц граждане хотели перевезти через границу в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица огнестрельная, все остальное – охотничье, травматическое, холодное оружие и электрошокеры", – оправдался спикер.

Между тем Лукашенко настроен менее оптимистично. Он напомнил, чем могут грозить огнестрельные игрушки в руках националистов.