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Белоруссия закрыла границу с Украиной

Белоруссия
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Минск сделал решительный шаг, чтобы обезопасить граждан страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перекрыла границу с Украиной, чтобы прекратить поток оружия из Незалежной.

В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что за 2018 г. на границе с Украиной было изъято свыше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.  

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас... с давних времен якобы казался врагом номер один", - 

приводит РИА "Новости"  слова Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что, если оружие попадет в руки обычных людей, в особенности, националистически настроенных, всплеск терроризма будет неизбежен.

Валентина МАЙОРОВА
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