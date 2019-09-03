Белоруссия закрыла границу с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перекрыла границу с Украиной, чтобы прекратить поток оружия из Незалежной.
В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что за 2018 г. на границе с Украиной было изъято свыше 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас... с давних времен якобы казался врагом номер один", -
приводит РИА "Новости" слова Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что, если оружие попадет в руки обычных людей, в особенности, националистически настроенных, всплеск терроризма будет неизбежен.
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