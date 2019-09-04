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В Киеве раскритиковали предложение по особому статусу в Евросоюзе

В Киеве завыли из-за предложения по особому статусу в Евросоюзе
Фото: www.globallookpress.com
Украина намерена добиться членства

Незалежная активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом ЕС, что является стратегической целью Киева. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко после того, как президент Словении Борут Пахор призвал дать Украине и Турции специальный статус отношений с Евросоюзом.

"Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности, в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", – говорится в заявлении Зеленко, опубликованном в Facebook ведомства.

Рада приняла изменения в конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале 2019-го. В ЕС при этом уже указывали на то, что пока рано говорить о членстве Незалежной в организации. Украине предлагали акцентировать внимание на реализации соглашения по ассоциации с ЕС. 

Полина ИВАНОВА
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