В Киеве раскритиковали предложение по особому статусу в Евросоюзе

Украина намерена добиться членства

Незалежная активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом ЕС, что является стратегической целью Киева. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко после того, как президент Словении Борут Пахор призвал дать Украине и Турции специальный статус отношений с Евросоюзом.

"Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности, в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", – говорится в заявлении Зеленко, опубликованном в Facebook ведомства.

Рада приняла изменения в конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале 2019-го. В ЕС при этом уже указывали на то, что пока рано говорить о членстве Незалежной в организации. Украине предлагали акцентировать внимание на реализации соглашения по ассоциации с ЕС.