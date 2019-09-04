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Украине предсказали множество воин из-за Зеленского

Украину ждет множество воин из-за Зеленского
Фото: www.globallookpress.com
Бои якобы начнутся в ближайшие годы на территории Незалежной

Украина может столкнуться с не одной войной в скором времени. Такое заявление сделал российский телеведущий Владимир Соловьев. Он считает, что к этому приведет политика президента Незалежной Владимира Зеленского.

По словам Соловьева, Украина довела ряд областей, потому что у них отняли "контрабас". Вероятно, телеведущий намекнул на решение главы государства бороться с контрабандой в западных областях страны.

"А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?" И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!", – сказал Соловьев в эфире своей авторской программе "Россия 1".

Полина ИВАНОВА
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