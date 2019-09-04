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Украину с ее языком пришлось выдумать

Создали из ничего: Украину с ее языком пришлось выдумать
Фото: www.globallookpress.com
Любопытную трактовку новой истории предложил израильский дипломат

Современная Украина – плод фантазии, так как акт о "незалежности" не гарантирует государственность, заявил бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген. Новую страну, полагает он, с ее государственным языком придумали. 

"Украине пришлось – нынешней, новой, – пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык", – констатировал дипломат в эфире ItonTV. 

Государственности Незалежной, по мнению экс-посла, мешают соседи, с которыми ей "не повезло", на что зрители возмутились:

"Может соседям не повезло с Украиной", "И кому с соседями повезло? Может Австралии?, "Ага, соседям с вами повезло", "Такое можно сказать со всеми странами, Израилю тоже не повезло с соседями и соседям не повезло", -  написали они под видео (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Отметим, что крупнейшее в Европе государство граничит с семью странами: с Польшей, Белоруссией, Румынией, Молдавией, Венгрией, Российской Федерацией и Словакией. 

Ксения АНДРЕЕВА
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