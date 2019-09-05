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"Раб лампы": на Зеленского составили психологический портрет

Фото: GLOBAL LOOK press/ Sergii Kharchenko
Глава Украины потерялся в виртуальном мире

Президент Незалежной Владимир Зеленский умеет фантазировать, но боится столкнуться с суровой реальностью. На это указал украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его мнению, Зеленский не может осознать, что уже не играет роль Голобородько в сериале "Слуга народа", а на самом деле возглавил государство и должен принимать судьбоносные решения. Он продолжает жить в выдуманном мире:

"Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским", – отметил Ермолаев эфире телеканала ZIK.

Политолог указал, что Зеленский и его команда за минувшие 100 дней приняли массу указов, но к решению настоящих проблем – в первую очередь, социально-экономических – эти меры не имеют никакого отношения.

Ранее сам президент Украины назвал прошедшие 3 месяца у власти "тихой прогулкой".

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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