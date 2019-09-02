Зеленский устроил перебранку в школе у сына-первоклассника

Похоже, разборки становятся фирменным стилем украинского президента

Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс элитной Новопечерской школы в Киеве, в которой учатся дети многих известных украинцев. Журналисты не смогли пропустить это знаменательное событие, однако украинский лидер оказался категорически против повышенного внимания к себе и своему отпрыску.



"Не, не, зачем Вы моего сына снимаете?" -

сердито спросил Зеленский у телевизионщиков съемочной группы "Вестей".

Кстати, старшая дочь президента, пятнадцатилетняя Александра, учится в девятом классе в этой же школе.

Первая леди Украины, в свою очередь, трогательно описала свои эмоции по поводу того, что ее сын стал школьником.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование", -

написала Елена Зеленская на своей официальной страничке в Instagram.

По информации портала "Страна.ua", год обучения в Новопечерской школе стоит около $10 850 и $12 850 для младших классов.





