Зеленский устроил перебранку в школе у сына-первоклассника

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Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс элитной
Новопечерской школы в Киеве, в которой учатся дети многих известных украинцев. Журналисты не смогли пропустить это знаменательное событие, однако украинский лидер оказался категорически против повышенного внимания к себе и своему отпрыску.
"Не, не, зачем Вы моего сына снимаете?" -
сердито спросил Зеленский у телевизионщиков съемочной группы "Вестей".
Кстати, старшая дочь президента, пятнадцатилетняя Александра, учится в девятом классе в этой же школе.
Первая леди Украины, в свою очередь, трогательно описала свои эмоции по поводу того, что ее сын стал школьником.
"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование", -
написала Елена Зеленская на своей официальной страничке в Instagram.
По информации портала "Страна.ua", год обучения в Новопечерской школе стоит около $10 850 и $12 850 для младших классов.
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