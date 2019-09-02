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Европа озвучила траты на Украину

Фото: www.globallookpress.com
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Брюссель обеспечил Киев по полной программе

Евросоюз устал содержать Украину. С момента раскола в стране ЕС отстегнул ей столько денег, сколько никому никогда от него не перепадало.

За пять лет Брюссель обеспечил Киев всесторонней поддержкой, призналась глава европейской дипломатии Федерика Могерини. За это время, подчеркнула она, Незалежная не стояла на месте, хотя война на юго-востоке государства не окончена. Благодаря европейской щедрости, подчеркнула Могерини, Украине удалось выбраться из кризиса. 

"Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест", – цитирует Могерини РИА "Новости". 

Хвастовство ЕС не убедило читателей. Они скептически отнеслись к подсчетам Брюсселя, поинтересовавшись, куда подевались финансовые вложения (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

"Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад" Потому что на четвереньках!", "Класс! Украину еще и будут продолжать учить лаять на Россию", "Не в коня корм", – написали они.

Ксения АНДРЕЕВА
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