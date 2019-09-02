Порошенко доверили вести Украину в ЕС

В Раде распределили нардепов по их склонностям

Бывший глава Незалежной, а ныне избранный депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вошел в состав парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Еще будучи президентом, он обещал, что приведет страну в ЕС. Правда, срок в 5 лет, который он называл со времен своей первой предвыборной кампании, так и сохранялся из года в год. Зимой 2019 г. он объявил народу, что начал реформы, которые через 3 года доведут украинскую экономику до такого цветущего состояния, что Брюссель сам обратится к Киеву с предложением о членстве в ЕС.

Теперь Порошенко получил возможность пробивать дорогу в ЕС при помощи депутатского мандата и членства в соответствующем комитете.

Другой представитель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко вошла в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Соответствующий опыт у нее тоже есть: именно она представляла Киев в трехсторонней переговорной группе по Донбассу и жаловалась, что поездки в Минск вызывают у нее чесотку.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила возможность реализовать обещания, которые раздавала, претендуя на президентское кресло. Она вошла в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает "Интерфакс". Тут она сможет побороться за снижение коммунальных тарифов, повышение пенсий и далее по списку предвыборных гарантий.

Выборы в Раду состоялись 21 июля. Большинство мест получила партия "Слуга народа". Первый день работы нового состава парламента 29 августа прошел бурно.