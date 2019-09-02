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На Украине озвучили неблагоприятные последствия председательства РФ в Совбезе ООН

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве обеспокоены сближением Москвы с Западом

За отведенный месяц российская сторона сможет создать "информационный шум", который может привести к закулисному "размену" Украины. Киев станет менее выгодным партнером для западных стран. Об этом заявил депутат Рады Владимир Арьев.

По его словам, Москва получит возможность "протолкнуть" вещи, которые не имеют отношения к Незалежной – к примеру, урегулирование конфликта в Сирии, но заинтересуют США и европейцев.

Арьев в эфире ObozTV призвал украинские власти к более "зубастой" политике, не упустив возможности назвать нашу страну "агрессором".

"Нас разменяют из-за отсутствия четкой действенной реакции Украины. Сейчас перед руководством государства в плане внешнеполитических рисков есть над чем работать, и вызовы чрезвычайно серьезные",

подытожил он.

Возглавлять СБ ООН России предстоит весь сентябрь. Программу председательства представят уже завтра, на брифинге российского постпреда Василия Небензи, напоминает URA.RU. Эта должность переходит от страны к стране каждый месяц в алфавитном порядке, отмечает "МИР 24".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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