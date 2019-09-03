Украина осталась без угля

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Депутат Верховной рады Украины, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что в стране не хватает угля.
Парламентарий,выступая на телеканале ZIK, заявил, что это настоящая "катастрофа": на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в прошлом году.
Волынец считает, что такая ситуация сложилась из-за проблем с ценообразованием на ресурсы. В августе этого года на украинских ТЭЦ было 753 тыс. тонн топлива, ежедневный расход его составляет около 49 тыс. тонн, напоминает РИА "Новости".
Ранее украинский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич в эфире телеканала ZIK предложил закупать антрацит в Колумбии.
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