Украинский парадокс: чиновники Незалежной трезвеют после отставки

В Крыму оценили заявление экс-министра экономики соседней страны

Бывший глава экономического ведомства Украины Виктор Суслов дал абсолютно верную оценку потерь Киева от блокады полуострова. Жаль только, что здравый смысл украинских чиновников просыпается лишь после увольнения. На это указал заместитель спикера крымского парламента Владимир Бобков.

"Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления ", – сказал РИА "Новости" Бобков.

Он напомнил, что Крым со времен СССР был зависим от Украины в плане энергоснабжения, поставок воды, некоторых видов продовольствия. Поэтому перекрытие сначала Северо-крымского канала, а затем энергопередачи крымчане переживали трудно. Но сейчас большинство проблем, вызванных блокадой, на полуострове решено. А вот Киев лишился значительных поступлений в бюджет.

Накануне экс-министр экономики Украины Суслов подсчитал, что потери Киева от энергетической и торговой блокады составляют 1 млрд долларов в год.