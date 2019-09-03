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Украина лишится территории больше Крыма

От Украины оттяпают огромную часть
Фото: www.globallookpress.com
Земельная реформа поделит страну на запретные зоны

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения приведет к тому, что страна лишится не только Крыма, но и черноземов. Об этом предупредил украинский политический комментатор и композитор Владимир Быстряков.

"Вот мы все возмущаемся: "Отдали Крым, отдали Крым". А то, что сейчас могут отдать больше, чем Крым, этой земли, мы как-то тихо все, - заявил он в эфире телеканала "Наш". – Если купят землю, поставят колышки, вы за них уже не зайдете, это уже не будет Украиной. Это как в Германии и Японии: там отдана земля американцам – и до свидания, вы туда ногой и не ступите", – пояснил политолог.

Накануне новый премьер Незалежной Алексей Гончарук заявил, что после земельной реформы сельхозугодья смогут покупать как частные лица, так и целые компании, в том числе иностранные лица: "Все, кто сможет обработать", передает "Царьград".

Украинские власти пообещали, что для своих фермеров пропишут в законе особые условия приобретения наделов, пишет "ФедералПресс". При этом опасений экспертов, что иностранные корпорации скупят землю за бесценок и оставят Украину без ее главного богатства, в Киеве, похоже, не разделяют.

Николай ВИКТОРОВ
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