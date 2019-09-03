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Украинские нардепы испугались потери неприкосновенности

Украинские нардепы испугались потери неприкосновенности
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссия нанесла ущерб Украине на триллион гривен
Инициативу Зеленского оспорят в суде

Закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине принят с нарушениями. Об этом заявил нардеп от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко. По его словам, инициативу должны оценить в Конституционном суде страны.

"Будем обращаться в Конституционный суд, думаю, на следующей неделе", – цитирует Нимченко РИА "Новости".

Документ, который внес в Верховную раду президент Незалежной Владимир Зеленский, принят в окончательном чтении во вторник, 3 сентября. Теперь закон должен подписать сам глава государства, после чего соответствующие изменения могут быть внесены в Конституцию.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

При этом сам Зеленский пояснил, что с 2020 г. нардепов можно будет привлекать к уголовной ответственности за совершенные ими преступления, но за политические решения или высказывания преследовать их никто не будет, передает RT.

Законопроект поддержали 373 парламентария при минимально необходимых 300 голосах, уточняет телеканал "360".

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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