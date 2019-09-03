Россия нанесла ущерб Украине на триллион гривен

Киевом учтен каждый факт упущенной выгоды из-за потери Крыма

Если бы Крым не стал российским, он принес бы в казну Незалежной более 1 трлн гривен. Об этом заявили в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым.

Ущерб, по мнению прокуроров, был нанесен из-за того, что РФ национализировала в Крыму более 4 тыс. предприятий и учреждений, принадлежащих Украине.

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 трлн 80 млрд 352 млн грн", – передает УНН.

Киев отказывается признавать законным референдум 2014 г., по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав РФ. Прокуратура АРК, являющаяся подразделением украинской прокуратуры, трактует произошедшее как аннексию и ведет расследование по ст. 438 УК "нарушение законов и обычаев войны".

Ранее экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов сообщил, что политика Киева в отношении российского Крыма лишает украинский бюджет до 1 млрд долларов в год как минимум.