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Россия нанесла ущерб Украине на триллион гривен

Россия нанесла ущерб Украине на триллион гривен
Фото: www.globallookpress.com
Киевом учтен каждый факт упущенной выгоды из-за потери Крыма

Если бы Крым не стал российским, он принес бы в казну Незалежной более 1 трлн гривен. Об этом заявили в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым.

Ущерб, по мнению прокуроров, был нанесен из-за того, что РФ национализировала в Крыму более 4 тыс. предприятий и учреждений, принадлежащих Украине.

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 трлн 80 млрд 352 млн грн", – передает УНН.

Фото: www.globallookpress.com

Киев отказывается признавать законным референдум 2014 г., по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав РФ. Прокуратура АРК, являющаяся подразделением украинской прокуратуры, трактует произошедшее как аннексию и ведет расследование по ст. 438 УК "нарушение законов и обычаев войны".

Ранее экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов сообщил, что политика Киева в отношении российского Крыма лишает украинский бюджет до 1 млрд долларов в год как минимум.

Николай ВИКТОРОВ
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