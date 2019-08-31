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Китай отреагировал на беспокойство США из-за Украины

Между США и Китаем развернулась борьба за Украину
Фото: www.globallookpress.com
Американцев попросили не вмешиваться в отношения китайцев и украинцев

Посол КНР в Киеве Ду Вэй резко отреагировал на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о политике Пекина. По мнению Вэя, Вашингтон ведет себя нагло и недружественно.

"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем",

цитируют посла КНР РИА Новости со ссылкой на LB.ua.

Вэй считает, что Неазелжной не нужен наставник извне. Он также добавил, что уверен в будущем отношений двух стран.

Ранее Болтон заявил, что Китай с помощью проекта "Шелковый путь" и привлекательных инвестиций интегрируется в экономику других стран. По мнению советника президента США по национальной безопасности, действия Пекина несут потенциальные риски. Также говорилось о том, что Болтон якобы должен был помешать китайским компаниям купить 50% акций крупного украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" во время своего визита на Украину. 

Полина ИВАНОВА
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