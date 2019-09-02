Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Блокаду Крыма ввели в интересах России
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЦирк продолжается: Зеленский затягивает обмен пленными
Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Экономика Незалежной теряет около миллиарда долларов в год из-за введенной энергетической и торговой блокады Крыма. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что блэкаут из-за подрыва линий электропередачи вызвал проблемы не только на полуострове, но и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. В итоге Россия быстро построила две электростанции и обеспечила нужды Крыма, а украинские мощности остались невостребованными.

"Украина потеряла от блокады Крыма около 1 млрд долларов: больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн в год от экспорта продуктов, которые поставляли фермеры Херсонской, Николаевской области – юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани, частично туркам", – пояснил Суслов в интервью "112".

Фото: www.globallookpress.com

Экс-министр предложил подумать, в чьих интересах Киев объявил те две блокады. По его мнению, данные решения были, по меньшей мере, ошибочны.

"Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли, потому что они перераспределили рынки и дали возможность той же самой России дополнительно на этой территории зарабатывать", – указал экс-глава Минэкономики. 

Ранее сообщалось, что урожай Херсонских фермеров гниет, не находя сбыта.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Гиена Европы": продажные поляки вцепились в "Северный поток – 2" мертвой хваткой

Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна

Захарова ответила на хамство поляков

Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей