Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Экономика Незалежной теряет около миллиарда долларов в год из-за введенной энергетической и торговой блокады Крыма. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что блэкаут из-за подрыва линий электропередачи вызвал проблемы не только на полуострове, но и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. В итоге Россия быстро построила две электростанции и обеспечила нужды Крыма, а украинские мощности остались невостребованными.

"Украина потеряла от блокады Крыма около 1 млрд долларов: больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн в год от экспорта продуктов, которые поставляли фермеры Херсонской, Николаевской области – юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани, частично туркам", – пояснил Суслов в интервью "112".

Экс-министр предложил подумать, в чьих интересах Киев объявил те две блокады. По его мнению, данные решения были, по меньшей мере, ошибочны.

"Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли, потому что они перераспределили рынки и дали возможность той же самой России дополнительно на этой территории зарабатывать", – указал экс-глава Минэкономики.

Ранее сообщалось, что урожай Херсонских фермеров гниет, не находя сбыта.