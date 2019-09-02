Обмен пленными отложили на неопределенный срок

Важный процесс повис на волоске

Президент Незалежной Владимир Зеленский не торопится вернуть на родину украинских заключенных. Обмен пленными между Москвой и Киевом, ожидание которого длится не первый день, не состоится и сегодня, заверил адвокат Валентин Рыбин.

Причина затяжного бездействия, по его словам, лежит на поверхности. Все ждут отмашки главы соседнего государства, который никак не подписывает указ о помиловании.

"Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет", – пояснил Рыбин, передает РИА "Новости".

Первые разговоры об обмене заключенными начались в конце августа, напоминает телеканал "360". Важное событие было намечено на 30 число. Однако из него украинцы по традиции устроили цирк.

