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Обмен пленными отложили на неопределенный срок

Цирк продолжается: Зеленский затягивает обмен пленными
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США
Важный процесс повис на волоске

Президент Незалежной Владимир Зеленский не торопится вернуть на родину украинских заключенных. Обмен пленными между Москвой и Киевом, ожидание которого длится не первый день, не состоится и сегодня, заверил адвокат Валентин Рыбин.

Причина затяжного бездействия, по его словам, лежит на поверхности. Все ждут отмашки главы соседнего государства, который никак не подписывает указ о помиловании. 

"Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет", – пояснил Рыбин, передает РИА "Новости". 

Первые разговоры об обмене заключенными начались в конце августа, напоминает телеканал "360". Важное событие было намечено на 30 число. Однако из него украинцы по традиции устроили цирк

Ксения АНДРЕЕВА
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