Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США

Времени осталось крайне мало

Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза". Об этом заявил новый министр энергетики Незалежной Алексей Оржель в понедельник, 2 сентября.

"Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами", – сообщил Оржель.

По его словам, приоритетом ведомства являются "Нафтогаз, анбандлинг (реорганизация компании с продажей активов по неосновному виду деятельности – ред.), подписание соглашения на транзит газа", передает РИА "Новости". При этом министр отметил, что на переговоры с Россией страна выйдет "в полной боевой готовности".

Согласно нормативам ЕС, которых решила придерживаться Незалежная, одна компания не может быть поставщиком топлива и оператором транспортной системы. В связи с этим у ГТС Украины должен появиться новый управляющий, который и сможет заключить с РФ контракт на транзит. Времени на это у Киева остается крайне мало. Действующий договор на поставку газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.