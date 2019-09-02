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Крым оградили от "сумасшедших соседей"

Крым оградили от
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
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Между Россией и Украиной установили высокий забор

Россия дистанцировалась от ненормальных соседей забором, который появился на границе в Крыму. Так отреагировали на твит сетевого провокатора читатели украинских СМИ.

Блогер разместил фотографии, на которых якобы изображено высокое железное ограждение между РФ и Украиной, злобно описав во всех подробностях новое сооружение. В конечном итоге автор ядовито отметил, что туристам и жителям полуострова теперь "будет еще прекраснее и уютнее".

На ехидную публикацию обратил внимание "Обозреватель" Незалежной. Однако материал издания не возымел ожидаемого эффекта, а, скорее, поднял украинцев на смех. 

"Когда у тебя сумасшедший сосед... от него надо держаться подальше", "Россия обустраивает гос. границу с неадекватным соседом. В чем проблема?", "А что делать Россиюшке, когда у них придурковатый и бесноватый сосед? ... В России то в отличии от Украины строят. А у вас языками болтают да воруют",

отозвались интернет-пользователи (орфография и пунктуация пользователей сохранены).   

Крым стал российским в марте 2014 года. Однако Киев до сих пор не может смириться с потерей владений, придумывая байки о загнивающем полуострове. Излюбленная тема украинских провокаторов – Крымской мост. 

Ксения АНДРЕЕВА
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