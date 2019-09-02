Крым оградили от "сумасшедших соседей"

Между Россией и Украиной установили высокий забор

Россия дистанцировалась от ненормальных соседей забором, который появился на границе в Крыму. Так отреагировали на твит сетевого провокатора читатели украинских СМИ.

Блогер разместил фотографии, на которых якобы изображено высокое железное ограждение между РФ и Украиной, злобно описав во всех подробностях новое сооружение. В конечном итоге автор ядовито отметил, что туристам и жителям полуострова теперь "будет еще прекраснее и уютнее".

Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма

Новенький забор

Шире охват

Колючечка будет свежая точно

Будет еще прекраснее и уютнее

И туристам и крымчанам pic.twitter.com/uxYaJ2RzJW — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 1, 2019

На ехидную публикацию обратил внимание "Обозреватель" Незалежной. Однако материал издания не возымел ожидаемого эффекта, а, скорее, поднял украинцев на смех.

"Когда у тебя сумасшедший сосед... от него надо держаться подальше", "Россия обустраивает гос. границу с неадекватным соседом. В чем проблема?", "А что делать Россиюшке, когда у них придурковатый и бесноватый сосед? ... В России то в отличии от Украины строят. А у вас языками болтают да воруют",

– отозвались интернет-пользователи (орфография и пунктуация пользователей сохранены).

Крым стал российским в марте 2014 года. Однако Киев до сих пор не может смириться с потерей владений, придумывая байки о загнивающем полуострове. Излюбленная тема украинских провокаторов – Крымской мост.