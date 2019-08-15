Литву заподозрили в желании стать транзитером российского газа

Литовские власти обвинили в подыгрывании США против России

Опасения Вильнюса насчет возможной остановки транзита российского газа после 2019 г. через Украину являются обычным проамериканским заявлением европейских политиков. Так прокомментировал глава Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов вчерашний спич президента Литвы Гитанаса Науседа по поводу того, что газопровод "Северный поток-2" должен считаться с интересами Киева и необходимо сохранить газовый маршрут по украинской ГТС.

Отметим, что накануне литовец на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель говорил о том, что пуск газопровода Nord Stream 2 станет ударом по диверсификации поставок энергоносителей в ЕС.

"Это результат подыгрывания Америке. Россия, по этой логике, не должна наращивать поставки своего газа в Европу, а должна искать наименее выгодные пути для реализации своих интересов. При этом Россия не должна выбирать маршрут поставок своих ресурсов на мировой рынок", – сказал в интервью РИА ФАН экономист.

По его мнению, вступивший 12 июля в должность главы государства Науседа хочет, чтобы российский газ в принудительном порядке шел через литовскую территорию, однако высокая строительная активность в Ленинградской области говорит об обратном.

"Все это нужно для того, чтобы попрощаться с Литвой. Таким образом, когда позиция Литвы антироссийская, и это не изменится в ближайшие годы, у России есть только один вариант: не считаться с этими заявлениями, а наращивать поставки газа на открытые ранки", – подчеркнул Колташов.

Он считает, что прибалтийская Республика почти потеряла транзит на фоне своей откровенной проамериканской политикой. А руководство страны не считается с интересами собственного народа.





"На самом деле уже не существует экономики Литвы. И это результат той работы, которую продолжит новый президент страны, т. к. он ничего не понимает. Он абсолютно не считается с интересами своих граждан и рынка Литвы. Литва как была оторвана от России, так остается. Это означает только один сценарий для нее, а именно – деградацию", – резюмировал специалист.

Добавим, накануне стало известно о том, что "Газпром" планирует построить в районе Усть-Луги на юго-западе Ленинградской области гигантский промышленный кластер, где монополистсможет перерабатывать до 45 млрд куб "жирного" газа (горючий газ с высоким содержанием этана – ред.) в год.

Комплекс будет выдавать более 19 млрд куб сухого голубого топлива, 13 млн тонн СПГ и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно, пишут "Ведомости".

Газохимический кластер "Газпром" планирует построить вместе с АО "Русгаздобыча".

