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Тимошенко пропала после трагедии

Тимошенко пропала после трагедии
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Удар судьбы выбил экс-премьера из привычного графика

Сегодня, 3 сентября, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за того, что в ее семье произошло трагическое событие. Что именно случилось, неизвестно.

Соратник экс-премьера Валентин Наливайченко не стал вдаваться в подробности. Юлия Владимирвна, отметил он, если пожелает, сама расскажет о своем горе. Не исключено, что ушел из жизни кто-то из близких газовой принцессы, раз член партии выразил соболезнования семье. 

"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние соболезнования", – произнес Наливайченко, передает РБК-Украина. 

Однако далеко не все прониклись сочувствием к Тимошенко. 

"Тимошенко украла сотни миллионов, если не миллиарды, долларов и развалила когда-то богатую и благополучную Украину. Не ее совести тысячи и тысячи трагедий и смертей обычных людей. Так что не жалко ни капельки", – написал комментатор РИА "Новости". 

Сегодня украинские парламентарии приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.   

Ксения АНДРЕЕВА
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