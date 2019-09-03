Тимошенко пропала после трагедии

Удар судьбы выбил экс-премьера из привычного графика

Сегодня, 3 сентября, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за того, что в ее семье произошло трагическое событие. Что именно случилось, неизвестно.

Соратник экс-премьера Валентин Наливайченко не стал вдаваться в подробности. Юлия Владимирвна, отметил он, если пожелает, сама расскажет о своем горе. Не исключено, что ушел из жизни кто-то из близких газовой принцессы, раз член партии выразил соболезнования семье.

"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние соболезнования", – произнес Наливайченко, передает РБК-Украина.

Однако далеко не все прониклись сочувствием к Тимошенко.



"Тимошенко украла сотни миллионов, если не миллиарды, долларов и развалила когда-то богатую и благополучную Украину. Не ее совести тысячи и тысячи трагедий и смертей обычных людей. Так что не жалко ни капельки", – написал комментатор РИА "Новости".

Сегодня украинские парламентарии приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности с января 2020 года.