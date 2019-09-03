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Два украинских города отошли Польше

Два украинских города отошли Польше
Фото: www.globallookpress.com
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Жители Незалежной в бешенстве

Польша присвоила украинские Львов и Ровно. Правда, только графически.

По стране курсируют поезда с изображением взбесившей украинцев карты, которая действовала до 1 сентября 1939 года. Именно до этого срока Польская республика включала в себя западную Украину, Белоруссию и часть современной Литвы.

Электрички следуют по маршруту Жешув – Перемышль, на вагонах красуется лицо маршала Юзефа Пилсудского и бойцов Армии Крайовой, отстаивавших независимость Польши в период Второй мировой войны. Также в границах государства изображен литовский Вильнюс.

Любопытно, что соответствующие фотографии появились в Facebook накануне визита в Польшу президента Незалежной Владимира Зеленского, где он принял участие в торжествах в честь 80-летия начала войны.

Пользователей Сетей рассердило данное сообщение. Однако нашлись и те, кто перевел его в шутку. 

"Зеля поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Типа историческую память. Так шо все впереди", "этож многожданный поезд-декоммунизации который вы все так алчно ждали",

– прокомментировали диванные юмористы (орфография и пунктуация авторские).   

Ксения АНДРЕЕВА
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