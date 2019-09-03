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"Хочу заниматься с тобой любовью": соратница Зеленского публично опозорилась

Фото: www.globallookpress.com
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Депутата застукали за интимной перепиской

Елена Криворучкина, представительница президентской партии "Слуга народа", исчезновение депутатской прикосновенности восприняла буквально. Она разрешила своему возлюбленному ублажать ее дни и ночи напролет.

Письменное подтверждение слов парламентария опубликовала "Страна.ua". Пока коллеги Криворучкиной принимали закон, она вела переписку в мессенджере с тем, кто значится в ее телефоне как "Любимый".  

Он игриво предположил, что дама сердца его разлюбила. Однако та молниеносно опровергла шаловливое утверждение. 

"Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила", – чувственно парировала депутат.

Однако собеседник кокетливо засомневался, заставив и Елену пофлиртовать. Затем мужчина спросил, где в данный момент находится его возлюбленная. 

"Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады", – ответила Криворучкина, перевернув телефон.

Напомним, ранее всеобщую огласку получила переписка еще одной представительницы "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой. Она объясняла подружке, почему министр внутренних дел Арсен Аваков останется на посту. 

Ксения АНДРЕЕВА
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