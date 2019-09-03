"Хочу заниматься с тобой любовью": соратница Зеленского публично опозорилась

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Елена Криворучкина, представительница президентской партии "Слуга народа", исчезновение депутатской прикосновенности восприняла буквально. Она разрешила своему возлюбленному ублажать ее дни и ночи напролет.
Письменное подтверждение слов парламентария опубликовала "Страна.ua". Пока коллеги Криворучкиной принимали закон, она вела переписку в мессенджере с тем, кто значится в ее телефоне как "Любимый".
Он игриво предположил, что дама сердца его разлюбила. Однако та молниеносно опровергла шаловливое утверждение.
"Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила", – чувственно парировала депутат.
Однако собеседник кокетливо засомневался, заставив и Елену пофлиртовать. Затем мужчина спросил, где в данный момент находится его возлюбленная.
"Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады", – ответила Криворучкина, перевернув телефон.
Напомним, ранее всеобщую огласку получила переписка еще одной представительницы "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой. Она объясняла подружке, почему министр внутренних дел Арсен Аваков останется на посту.
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