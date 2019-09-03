Зеленский поставил под удар безвиз Украины с ЕС

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На Украине заговорили о разладе в отношения между страной и Евросоюзом. К отмене безвизового режима может привести бурная деятельность нового президента Владимира Зеленского.
Речь идет о новом законе, согласно которому главу государства наделят дополнительными полномочиями. Не исключено, что в скором времени он будет назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. Сегодня, 3 сентября, соответствующий документ был направлен в Конституционный суд.
Между тем автономность НАБУ является главным условием об упрощенном визовом режиме с ЕС, напомнил приближенный пятого президента Петра Порошенко и экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Отсутствие независимости НАБУ — это существенная угроза для безвизового режима. Европа может сказать: "Мы полностью приостанавливаем безвизовый режим", это предусмотрено в соглашении", – предупредил политик в интервью телеканалу ATR.
При этом Арьева поразило равнодушие на этот раз молчаливых украинцев. Законопроект, отметил он, не вызвал должной реакции в обществе.
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