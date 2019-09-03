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Украина разом лишится миллиарда долларов

Украина разом лишится миллиарда долларов
Фото: www.globallookpress.com
Солидная сумма уйдет за один день

Киев замахнулся на самый крупный долг года. Сегодня, 3 сентября, Минфин Украины пообещал выплатить более миллиарда долларов. 

Из них $661 млн – евробонды трехлетней давности, выпущенные под реструктуризацию. Погасить необходимо не только их, но и начисленные проценты. Они-то и составляют оставшуюся сумму – $444 млн.

В финансовом ведомстве заявили, что рассчитаются по долгам до конца дня, передает УНИАН. Сделать это ранее было невозможно, поскольку вчера, 2 сентября, в США не работали, а 1 сентября выпало на воскресенье. 

Напомним, в конце августа сообщалось, что государственный долг Незалежной за какой-то месяц вырос на $2 млрд, увеличив общую цифру до $82,4 млрд. 

Ксения АНДРЕЕВА
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