Зеленского поблагодарили за развал страны

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за будущее уничтожение страны.
К этому неизбежно приведет закон об отмене депутатской неприкосновенности, принятый Радой 3 сентября, заявил российский политик в эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.
"Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли... Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь!", –
подчеркнул Жириновский.
По мнению Владимира Вольфовича, когда парламент замолчит, то Украина рухнет.
"Я это приветствую, вы все сделали правильно, –
процитировал телеканал "Царьград" лидера ЛДПР.
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