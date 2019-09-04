Зеленского поблагодарили за развал страны

Закат Незалежной не за горами

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за будущее уничтожение страны.

К этому неизбежно приведет закон об отмене депутатской неприкосновенности, принятый Радой 3 сентября, заявил российский политик в эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале “Россия 1”.

"Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли... Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь!", –

подчеркнул Жириновский.

По мнению Владимира Вольфовича, когда парламент замолчит, то Украина рухнет.

"Я это приветствую, вы все сделали правильно, –

процитировал телеканал "Царьград" лидера ЛДПР.