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Три дня: названа дата обмена между РФ и Украиной

Переговоры продолжаются

Между Москвой и Киевом идет "согласование" по вопросу обмена задержанными гражданами. Скорее всего, это произойдет уже в ближайшую в субботу, сообщил дипломатический источник. Он подчеркнул, что точной договоренности пока нет.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", – передает "Интерфакс".

Между тем в Кремле это сообщение ни подтверждать, ни опровергать не стали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по этой "чувствительной теме" "анонсов быть не может", пишет "Царьград".

Информация о готовящемся обмене появилась в конце августа. По некоторым данным, Москва готова передать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также осужденного за экстремизм режиссера Олега Сенцова.

Николай ВИКТОРОВ
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