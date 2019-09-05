Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу

Киев призвали не считать деньги, когда речь идет о престиже

Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота". Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ, бывший замглавы Главного управления разведки Минобороны Незалежной Юрий Радковец.

Он призвал Киев мыслить масштабнее:

"Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции "москитного флота". Украина – это морское государство. Не эта политика "москитного флота" должна быть", – заявил Радковец.

Радковец признал, что создание полноценных военно-морских сил – дело непростое. Но, по его мнению, на этой теме не стоит экономить. В конце концов, всегда можно попросить помощи у США и НАТО:

"Дорого, хлопотно, но пути есть – брать фрегаты у американцев", – предложил генерал-лейтенант.

Ранее в ВМС Украины говорили, что их цель – создать маневренный "москитный флот", основой для которого могут стать катера национальной разработки и производства. Что касается американских военных судов, то у Украины уже есть такой опыт: год назад Киев купил у США два списанных патрульных катера, отслуживших уже 30 лет.