Но добраться из-за океана пока не смог ни один

Американские военные намерены передать ВМС Украины еще два списанных боевых патрульных катера Island, которые, в частности, есть в составе ВМС Грузии.

Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе командующий европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти. Он добавил, что ВСУ получат и другие системы вооружений, правда, не уточнил какие.

Получается, что Украина получит четыре катера Island. До этого момента было известно о передаче ВСУ Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Но дело в том, что и эти два катера Киев так и не получил. Как ранее заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент, техническое состояние кораблей не позволяет пересечь им Атлантический океан. Тем не менее они уже являются собственностью Украины. Нужно отметить, что Island – катера ближней морской зоны и такой длительный переход для них настоящее испытание.